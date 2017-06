Todo listo para las series de cuartos de final BSN

Foto: vía Facebook Santeros de Aguada

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) completó anoche a sus ocho clasificados a la postemporada y dio a conocer el itinerario preliminar de la serie de cuartos de final, que comienza este domingo, 2 de julio.

Los cuartos de final tendrán los siguientes cruces. Serie A: Indios de Mayagüez vs. Santeros de Aguada. Serie B: Vaqueros de Bayamón vs. Cariduros de Fajardo. Serie C: Atléticos de San Germán vs. Piratas de Quebradillas y serie D: Capitanes de Arecibo vs. Leones de Ponce.

Las series de cuartos de final, semifinal y final son a un máximo de siete partidos, ganando la serie el primer equipo que obtenga cuatro victorias. En la semifinal cruza los ganadores de la Serie A contra la Serie D y la otra semifinal tiene al ganador de la Serie B contra el ganador de la Serie C.

La ventaja de cancha local se determina por su posición final en la tabla de posiciones durante la serie regular. En todas las series se va alternando la cancha local por fecha.

Los juegos de lunes a sábado se celebran a las 8:00 PM y los domingos a las 7:00 PM.

La Serie A se iniciará el lunes 3 de julio, cuando los Indios de Mayagüez enfrenten en Aguada a los Santeros. La B lo hará este domingo 21 de julio, cuando los Vaqueros de Bayamón viajen a enfrentar a los Cariduros de Fajardo.

La Serie C también comienza el domingo. Los Atléticos de San Germán se medirán con los Piratas, en Quebradillas. Por último, la Serie D inicia el lunes, cuando los Capitanes de Arecibo visiten a los Leones de Ponce.

Anoche, en Fajardo, los Cariduros le ganaron a los Gallitos de Isabela 88-76. Larry Ayuso anotó 21 puntos, seguido de Chris Ortiz y Reggie Buckner que aportaron 11 puntos cada uno.

Con la victoria, los Cariduros terminaron en segundo lugar de la tabla, con marca de 23-13. Su serie de cuartos de final contra los Vaqueros de Bayamón comienza este domingo, en Fajardo, a las 7:00 PM, con transmisión de WAPA 2.

Los Gallitos terminan la temporada regular esta noche (8:00 PM) recibiendo a los Capitanes de Arecibo. Mientras los Brujos de Guayama visitan a los Santeros de Aguada (WAPA 2).