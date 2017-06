Cristiano Ronaldo presenta a sus gemelos

El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo publicó en sus redes sociales una tierna imagen con sus gemelos Mateo y Eva.

De acuerdo a un canal de televisión de Rusia, el portugués se convirtió nuevamente en padre el pasado 8 de junio. Los pequeños nacieron en Estados Unidos.

“So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤” (sic.), escribió Cristiano junto a la emotiva foto, donde aparece cargando a los niños.

Este, además, confirmó hoy, jueves que se retira del equipo de Portugal y no jugará por el tercer o cuarto puesto de la Copa Confederaciones. Esta decisión la tomó para poder conocer a sus hijos que nacieron antes que iniciara el torneo.

”He estado al servicio de la selección nacional, como siempre sucede, en cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido. Lamentablemente, no hemos logrado alcanzar el principal objetivo deportivo que queríamos, pero estoy seguro de que seguiremos dando alegrías a los portugueses. El presidente de la Federación Portuguesa de fútbol y el seleccionador nacional han tenido hoy una actitud que me sensibilizó y que no olvidaré”, escribió en las redes sociales.

El atleta de 32 años es padre de otro niño de siete años, quien también llegó al mundo por maternidad subrogada.