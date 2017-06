Chris Paul va a los Rockets de Houston

Los Rockets de Houston ganaron el pulso a los Spurs de San Antonio y los Cavaliers de Cleveland por el base Chris Paul, de 32 años, gracias a una compleja operación con Los Angeles Clippers que incluyó a 10 jugadores, 661.000 dólares y la participación de siete equipos.

“Hemos conseguido a un gran jugador, un seguro miembro del Salón de la Fama y eso no es algo que suceda todos los días”, declaró Daryl Morey, gerente general de los Rockets.

“Es un gran día para la franquicia de Houston”, añadió.

