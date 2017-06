Cachorros suben al boricua Víctor Caratini

Los Cachorros de Chicago anunciaron que subirá al prospecto puertorriqueño Víctor Caratini a las Grandes Ligas. Se espera que el receptor suba para ser el suplente de Willson Contreras en las Grandes Ligas.

En Iowa, la afiliada Triple-A de los Cachorros, Caratini disfrutaba de una sensacional temporada. En lo que va de campaña, Caratini registró promedio de .343 con ocho cuadrangulares y 54 remolcadas en 68 partidos. El oriundo de Coamo fue seleccionado en la segunda ronda del sorteo de nuevo ingreso de MLB 2013 por los Bravos de Atlanta. Chicago lo adquirió en 2014 en un cambio que envió a Emilio Bonifacio y a James Russell a los Bravos.

La movida de subir a Caratini, de 23 años, vino después de que los Cachorros dieran de baja al veterano receptor Miguel Montero. En la derrota del pasado martes ante los Nacionales, Montero se fue 0-7 en intentos de fusilar corredores en base. En lo que va de la temporada, tiene 1-32. Sin embargo, lo que provocó su salida fueron los comentarios a los medios después del juego culpando al lanzador Jake Arrieta por las bases robadas.

“La base robada me la dan a mí. Cuando lo miras bien, el lanzador no me da tiempo. Dicen ‘Miguel no puede fusilar corredores’, pero es que el lanzador tampoco vela los corredores”, expresó un frustrado Montero después del partido.

Desde ese entonces, Montero se disculpó con Arrieta y aseguró que están de buenas. “Le dije que quería disculparme por los comentarios y que estaba frustrado. Él me dijo que tuve la razón y que él sabe que no aguantaba bien los corredores. Estamos bien. Estoy agradecido con mi tiempo con los Cachorros. La vida sigue”, expresó Montero.

Ante su salida de los Cachorros, Montero tuvo palabras de elogio para el boricua Caratini, quien pronto tendrá su primera experiencia de Grandes Ligas. “El será bueno. Es un buen muchacho y estoy contento por él al recibir esta oportunidad”.