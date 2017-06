Serena Williams da espectacular portada a famosa revista

La tenista estadounidense Serena Williams sorprendió a sus seguidores con una impactante portada para la revista Vanity Fair, donde aparece cubriéndose los senos con una mano y enseñando su tierna barriguita de embarazo.

A principios de junio pasado, se dio a conocer que el sexo del bebé de la deportista es una niña.

Serena Williams sostuvo hace algunos meses que se estaba sacando una foto personal de su embarazo en Snapchat cuando apretó el botón equivocado y la publicación llegó a todos sus seguidores. En la imagen, la tenista aparecía vestida con un traje de baño, una incipiente barriga y la frase “20 semanas”. A pesar de no ofrecer más información, la foto dio la vuelta al mundo casi de inmediato y su publicista después confirmó a The Associated Press que Williams está embarazada.

Williams dijo a Gayle King, en una TED2017 Conference en Vancouver, que el error no fue grave porque de todas formas iba a anunciar su embarazo pronto.

V.F. cover star @SerenaWilliams—world’s best athlete (plus, mom and wife-to-be)—still has her eyes on the prize https://t.co/kvYTrrcPdW pic.twitter.com/zTq6ZGYb4k

— VANITY FAIR (@VanityFair) June 27, 2017