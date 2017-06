En su mejor momento el talento de Gilberto Clavell

La carrera de baloncesto de Gilberto Clavell está en su mejor momento. Es una de las figuras claves del éxito de los Santeros de Aguada en la temporada 2017 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), fue parte del equipo de Puerto Rico en la Copa Mundial 3×3 y su nombre se menciona constantemente a la hora de convocar para la selección principal boricua. Son experiencias que el delantero está dispuesto a intentar, así su condición física se lo permita.

“Le doy gracias a Dios que mi carrera está tomando ese rumbo. He estado saludable, me he cuidado mucho y no he tenido lesiones. El 3×3 me ayudó un montón. Tengo muchas motivaciones. Estamos primeros en Aguada con una temporada de ensueño. Nosotros rotamos 10 jugadores y nos funcionó. Tenemos una variedad amplia de jugadores. Casi todos juegan dos parciales nada más. Estoy feliz, no satisfecho”, dijo Clavell a Metro.

Junto con Wil Martínez, Luis “Pelacoco” Hernández y Jonathan García, Clavell participó en el debut de Puerto Rico en la Copa Mundial de 3×3 en Nantes, Francia. Los boricuas no pasaron de la fase de grupos, pero terminaron 2-2 e impresionaron con jugadas espectaculares y estuvieron empatados, 12-12, con el campeón mundial Serbia, antes de caer, 21-14.

“El juego de 3×3 es bien diferente a todo tipo de baloncesto. Es muy físico, al nivel de que piensas que es lucha libre. Pero eso es lo divertido. Hay que ser ágil y móvil. Tienes 12 segundos para tirar y eso está en movimiento constante. Me ayudó mucho, porque aprendo a defender uno contra uno y en la ofensiva, ataco mejor. Ahora regresé a Aguada y estoy más activo”, comentó el delantero.

Clavell fue escogido en el sorteo de nuevo ingreso del BSN en 2011 tras jugar con la universidad de Sam Houston State. Tras una breve parada en los Caciques de Humacao en 2013, Clavell regresó a la franquicia de Coamo en 2015 (mudada a Aguada en 2016) a tiempo para iniciar el crecimiento del grupo joven que ahora compone el núcleo de los Santeros. Aguada tiene marca de 24-10 y aseguró el primer puesto del BSN para la postemporada.

“Para jugadores como Álex Abreu, José Guitián y yo, que estuvimos en Coamo para 2011, es grande. En 2015, estuvimos a un juego de la postemporada, el año pasado llegamos a la semifinal y ahora somos contendientes para el campeonato. Nos hemos mantenido ahí toda la temporada. Es una bendición de Dios. Cada año mejoramos y ahora la meta es buscar ese campeonato. Estamos listos. Todos los equipos son difíciles”, relató Clavell.

Luego de desarrollarse y crecer bajo el mando de Allans Colón, los Santeros acudieron a Eddie Casiano para llevarlos al próximo nivel. Su experiencia y éxito como dirigente (campeón con los Indios de Mayagüez en 2012) son la clave de un grupo que está listo para ganar.

“Eddie trajo mucho enfoque en la defensa. En la ofensiva, nos enseñó mucho movimiento de balón. Eso fue un cambio que tuvimos del año pasado a este. No hay uno contra uno. Practicamos mucho la defensa. No hay un día que no la practiquemos”, sostuvo el canastero.

Clavell solamente tiene 27 años. Su físico de 6’6” y 230 libras es ideal para sus talentos. Sus destrezas incluyen una innata habilidad de anotar, tanto de afuera, como debajo del canasto. Puede jugar múltiples posiciones en el BSN y su agilidad lo convierte en un sólido componente en el lado defensivo. Es por ese talento, que su nombre suena para las distintas selecciones de Puerto Rico y eso es algo que el delantero quiere aprovechar.

“Siempre digo que estoy disponible, especialmente cuando represento a mi país. Eso me llena de mucha alegría. Baloncesto es mi trabajo y vivo de eso. No importa si estoy en equipo A o equipo B de la selección, si me llaman, voy. Es mi patria y mi tierra. Son muchas las ventajas que saco de participar en lo más que pueda”, concluyó Clavell.

La temporada 2017 ha marcado como una importante para Clavell. El delantero logró sus números más altos en juegos (30), puntos totales (377), canastos de tres encestados (26) y porcentaje de campo (58 %).