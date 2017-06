Listo Baerga, Jr. para su nuevo reto como pelotero profesional

El béisbol profesional cuenta con un segundo Carlos Baerga. Se trata de Carlos Giovanny, el hijo del exveterano puertorriqueño Carlos Baerga. El toletero, de 21 años, firmará el lunes un contrato con los Bravos de Atlanta y comenzará su carrera profesional.

“Me hicieron la llamada para decirme que estaban interesados. El sábado me confirmaron que tenían oferta de contrato. El lunes lo firmo. Fue muy emocionante. No hay palabras para describirlo”, dijo Baerga a Metro.

Se espera que Baerga se reporte a las instalaciones de ligas menores de los Bravos.

“Entiendo que estaré empezando la Rookie League en Orlando, Florida”, indicó el toletero.

Baerga se graduó de la Universidad Northwestern Ohio con concentración en Administración de Empresas. Culminó su carrera colegial con .339 de promedio, 67 remolcadas y 26 bases robadas en 167 juegos.

“Le doy gracias a Dios por eso. Fueron tramos largos y duros. No fue fácil. Tener la mente correcta y ser responsable me ayudó mucho. También por el apoyo de mi familia. Sin eso no estaría aquí” , comentó.

Su padre jugó 14 años en la MLB con seis equipos. Ese tipo de experiencia sirvió como buena fuente de consejos para el joven Carlos Giovanny.

“Él me enseñó a ser disciplinado, tener pasión y determinación, nunca rendirme, siempre levantarme cuando me cayera y trabajar duro para lo que quiero. Siempre vi que mi padre se esforzaba mucho cuando jugaba”, sostuvo el joven pelotero. “Cuando se retiró y yo crecía, siempre me decía todas esas cosas. Esa disciplina y responsabilidad fueron importantes en mis cuatro años de la universidad”, agregó.

Baerga no es conocido por su poder, al contrario de su padre. Pero posee herramientas para ser un jugador productivo.

“La única diferencia es que mi padre tenía más poder que yo. Ponemos la pelota en juego y corremos igual. Defensivamente, somos diferentes porque soy zurdo y juego los jardines”, señaló Baerga.

El jardinero asegura que trabajará fuertemente para impresionar a su equipo y ser un jugador ideal.

“Soy un jugador que juega con pasión. Lo doy todo. Voy a tratar de dar lo mejor de mí para ayudar el equipo ganar. No seré egoísta. Tendrán mi 100 % siempre. Sé que tendrán eso de mí”, afirmó.