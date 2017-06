Federer se corona por novena vez en Abierto de Halle

Roger Federer conquistó por novena ocasión el Abierto de Halle, un récord, tras imponerse hoy en la final al local Alexander Zverev, por 6-1-6-3.

El suizo disputó la final número 140 de su carrera. Se libró del único break point que tuvo en contra y convirtió cuatro de ocho oportunidades a favor.

Así, consiguió su 92do título de por vida, finiquitando la final en 53 minutos. A sus 35 años, Federer es el campeón de más edad en este torneo que se disputa sobre canchas de césped.

“Jugué increíblemente bien. Me sentí bien y nunca aflojé el paso”, comentó Federer, quien perdió sólo nueve puntos con su servicio. “Fue mi mejor partido en la semana. Casi todo funcionó bien para mí”.

En el comienzo del año, ganó el Abierto de Australia, su 18vo título de Grand Slam, así como los certámenes de Indian Wells y Miami. Decidió descansar durante toda la temporada de arcilla para recobrar fuerzas. La decisión parece ahora razonable, de cara a Wimbledon, donde se ha coronado siete veces.

