4-0 de Portugal a Nueva Zelanda para pasar a semis en Confederaciones

Cristiano Ronaldo anotó su 75to gol con la selección y Portugal arrolló hoy 4-0 a Nueva Zelanda para ganar su grupo rumbo a las semifinales de la Copa Confederaciones.

El astro de Real Madrid marcó de penal a los 33 minutos, poco después que Bernardo Silva abrió la cuenta por los monarcas europeos. Andre Silva hizo el tercero a los 80 y Nani redondeó la goleada en los descuentos.

Portugal terminó a la cabeza del Grupo A por mejor diferencia de goles que México, que también avanzó con un triunfo 2-1 sobre Rusia en Kazán.

60 in competitive games ⚽️ 15 in friendlies ⚽️

Cristiano Ronaldo scores his 75th goal for Portugal

Los portugueses jugarán las semifinales el miércoles en Kazán ante el segundo del Grupo B, que por ahora es Alemania antes de su partido del domingo contra Camerún en Sochi. Chile encabeza la otra zona por mejor diferencia de goles, y define su boleto ante Australia en Moscú.

Portugal no contará en semifinales con el defensor Pepe, que recibió su segunda tarjeta amarilla del torneo y quedó suspendido por un partido.

Los campeones de la Eurocopa no tuvieron dificultades para liquidar a unos neozelandeses que estaban eliminados de antemano, y que alargaron a 12 partidos su racha sin ganar en cuatro participaciones en la Confederaciones.

Cristiano estuvo cerca de anotar con tres cabezazos, en todos casos frustrados por impresionantes atajadas del portero Stefan Marinovic, quien también le tapó remates a André Silva y Nani.

El público ruso en el estadio fue claro en su favoritismo por Portugal, y especialmente Cristiano, al que vitorearon cada vez que aparecía en las pantallas, incluso durante la entonación del himno de Portugal. El ganador de cuatro Balones de Oro fue ovacionado cuando fue sustituido a mediados del segundo tiempo.

Chris Wood tuvo las mejores oportunidades de gol por Nueva Zelanda, pero sus disparos a los seis y 76 minutos no incomodaron mucho al arquero Rui Patricio.

#ConfedCup FT scores:

Mexico 2-1 Russia

New Zealand 0-4 Portugal

🇵🇹 and 🇲🇽 are through to the semis! pic.twitter.com/QaHarvwXW7

