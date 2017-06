Nominan a Mónica Puig para un premio ESPY

La tenista puertorriqueña Mónica Puig recibió la buena noticia de que está nominada para un premio en los ESPYs, que serán el próximo 12 de julio. La premiación es la ceremonia principal de la cadena ESPN, donde invitados incluyen atletas de todos los deportes profesionales y figuras del entretenimiento ligadas a deportes.

Puig es una de la cuatro nominadas en la categoría de mejor tenista femenina. Además de la boricua, se encuentran Angelique Kerber, Serena Williams y Jelena Ostapenko. La ganadora se determinará por votación de la fanaticada en el sitio web de ESPN.

La puertorriqueña se encuentra en la lista luego de su gran temporada 2016. Ascendió de 96 hasta 32 en la WTA. Su gran hazaña fue ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2016 en Río de Janeiro, Brasil. Esa fue la primera medalla de oro en la historia olímpica de Puerto Rico.

Williams tuvo récord de 38-6 en 2016. Ganó dos títulos individuales. A pesar de caer a número dos en el mundo, siempre se mantuvo como la amenaza principal en todos los torneos que participó. A principio de 2017, regresó a su óptima condición. Tiene récord de 8-1, pero está inactiva ya que actualmente está embarazada.

Ostapenko ha disfrutado de un excelente comienzo en 2017. Con marca de 29-11, la tenista de Letonia es la recién coronada campeona del Abierto de Francia. Ostapenko, de 20 años, es considerada una de las futuras promesas del deporte.

Kerber es la actual número uno clasificada de la WTA. En los últimos dos años, ha ganado siete títulos individuales, incluyendo el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos en 2016. La tenista, de 29 años, ganó plata en los Juegos Olímpicos 2016, al caer ante Puig en el partido final.

Los ESPYs serán el 12 de julio en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California. El exjugador de la NFL Peyton Manning será en animador del evento.

Such an honor to be nominated for an ESPY alongside these incredible ladies! You can vote for me at — https://t.co/tFZtzm50mE?ssr=true ✅💪🏼 pic.twitter.com/JUL0z6ckxI

— Monica Puig (@MonicaAce93) June 22, 2017