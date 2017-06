Indios y Mellizos jugarán una serie en Puerto Rico en 2018

Los Mellizos de Minnesota y los Indios de Cleveland anunciaron que jugarán una serie de dos juegos en Puerto Rico al principio de la próxima temporada. El próximo 17 y 18 de abril, los equipos jugarán en el Estadio Hiram Birthorn y traerán los primeros juegos de MLB desde la temporada 2010, cuando los Marlins de (en aquel entonces) Florida enfrentaron a los Mets de Nueva York.

“Es un sueño hecho realidad jugar en Puerto Rico. Esos serán los mejores juegos de temporada regular para mí, de seguro”, comentó el campocorto de los Indios Francisco Lindor.

Los Mellizos hicieron un video anunciando el evento y con las reacciones de varios de los miembros puertorriqueños del equipo.

“Me causó mucha emoción saber que voy a jugar al frente de mi familia y amistades. Ellos no siempre pueden comprar un vuelo para ir a los juegos. Será bueno ir allí y dar un poco de MLB a Puerto Rico”, dijo el primera base de los Mellizos Kennys Vargas.

Además de Vargas, también se encuentran Eddie Rosario, José Berríos y Héctor Santiago en las filas de Minnesota.

“Me siento sorprendido. Será genial jugar en mi país. Será bueno para todos que irán a verme y a los puertorriqueños jugar béisbol de Grandes Ligas”, reaccionó Rosario.

“Significa mucho, porque hay muchos niños que me ven y tendrán la oportunidad de vernos. Lo apreciarán mucho”, indicó Berríos.

Los Mellizos y los Indios son rivales de la división central de la Liga Americana.

La MLB se empeñó en pautar nuevamente partidos en Puerto Rico luego de que se cancelaran juegos pautados para el 30 y 31 de mayo de 2015 entre los Piratas de Pittsburgh y Marlins de Miami. Esos se cancelaron debido a lo que en aquel entonces se clasificó como precaución contra el zika. Por esa misma razón, Puerto Rico quedó descartado como sede para el pasado Clásico Mundial de Béisbol.

Exciting: Our 2018 schedule includes a two-game set vs. the Twins in San Juan, Puerto Rico, in April!

Details: https://t.co/ffgEoSPUmx pic.twitter.com/3lhFqTv7l6

— #VoteTribe 5x a day (@Indians) June 21, 2017