Amanda defenderá cetro de las 122 y Jeyvier debuta en la isla

La fanaticada de boxeo en Puerto Rico tendrá un evento para su disfrute. El próximo 21 de julio, Amanda Serrano defenderá su cetro de las 122 libras en la pelea estelar de la cartelera. También estará en acción el púgil Jeyvier Cintrón, quien tendrá su primera pelea profesional en la isla. El evento, llamado “Viernes de Campeones”, marcará como el primero que se celebrará en el Casino Metro del hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en Miramar.

Serrano, quien cuenta con récord de 32-1-1 y 24 nocauts, es campeona de cinco divisiones. Ella dejó vacante su recién ganado cetro de las 118 para defender el de 122. Su intención es seguir aumentando de peso para buscar el campeonato en las 140, que sería su sexta división donde ganaría título. Pero Serrano y su equipo de trabajo irán poco a poco.

“Es trabajo duro, pero me encanta. Amo tener un reto frente a mí. Siempre quiero aprender cosas nuevas y aprender de mis errores. Así los arreglo. Ha sido mucho tiempo desde mi última pelea en Puerto Rico. Me encanta la fanaticada y el apoyo que me dan”, dijo Serrano a Metro.

La campeona boricua peleará contra la argentina Laura Soledad Griffa, quien tiene marca de 13-1 con un nocaut en su carrera.

A pesar de querer tomar el camino hacia las 140 poco a poco, Serrano reconoce que podría tener una oportunidad pronto y se mantendrá lista.

“No sabemos, pero un poco más tarde en el año, queremos pelear en 130 y para el año que viene, iremos por el título 140. Pero si recibo una buena oportunidad, la tomaré. Yo ando por ahí normal en 135, 136, que es mi peso natural. Solamente tengo que entrenar”, afirmó la campeona.

Por ser el primer evento boxístico en el Metro Casino y Serrano como la estelar, se espera que traiga mucha fanaticada. Serrano es la primera mujer en conquistar títulos en cinco divisiones y ha sentido el apoyo fiel de los fanáticos de Puerto Rico.

“A veces, tengo que pellizcarme. No sabía que una simple chica puertorriqueña tuviera tanto impacto. Estoy agradecida de todos los que vienen a verme pelea. Me encanta volver a casa a pelear”, sostuvo Amanda.

Por su parte, Cintrón tendrá su primera pelea en Puerto Rico. Bajo el mando de Iván Calderón, el dos veces olímpico ya ganó su debut profesional el pasado mes de abril.

“Estoy bien ansioso. Es una gran oportunidad poder pelear frente a mi gente. Como profesional, es muy distinto. Me llena de mucha felicidad esta oportunidad. Estoy trabajando duro y me siento tranquilo” reaccionó Cintrón.

Cintrón venció a Leonardo Reyes por decisión unánime el pasado 21 de abril en Kissimmee, Florida. El púgil reconoce que debe hacer varios ajustes para continuar su progreso al principio de su carrera profesional.

“Iván (Calderón) no vio muchos errores. Debemos acortar el cuadrilátero un poco y dejar de perseguir tanto al oponente. Esos son ajustes que hago para lucir espectacular el próximo 21 de julio”, dijo el olímpico de Londres 2012 y Río 2016.

Todavía se desconoce el oponente de Cintrón. La pelea será en las 122 libras y será de cuatro asaltos.