Otros atletas que han posado sin nada de ropa

El pelotero boricua Javier Báez, de los Cachorros de Chicago, ha causado sensación entre sus fanáticos en la Internet tras revelarse varias imágenes de la sesión de fotos que realizó para la revista ESPN The Magazine en su edición Body Issue.

Pero esta no es la primera vez que un atleta se destapa y posa sensualmente para las cámaras.

En años anteriores, deportistas como Dwyane Wade, Elena Delle Donne, Adeline Gray y Jake Arrieta, entre otros, han llamado la atención con espectaculares fotografías.

Báez habló con la dicha revista sobre los tatuajes que posee. “Me encantan los tatuajes. Para mí significan algo que es muy importante. [El primero] fue un tatuaje de hermanos, fue a los 16 años y fue un tatuaje del logo de la MLB”, dijo el boricua en la dicha entrevista.

El atleta local dijo que a su madre no le gustan los tatuajes y que el segundo que se hizo fue el nombre de su progenitora.

“A mi mamá no le gustaban los tatuajes, pero como me lo hice como mis hermanos, si me regañaban a mí tenían que regañar a mis hermanos también. El segundo fue el nombre de mi mamá para que no le molestara tanto”, indicó entre risas Javier.

Otro tatuaje especial para Báez es el rostro de su hermana. “Todos tienen un significado. El de mi hermana que es la cara de ella. Mi hermana tuvo una vida super dura. Cuando estaba en la barriga de mi madre, pues le dieron horas de vivir. Gracias a Dios vivió 21 años de su vida”.

