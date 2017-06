Javier Báez se destapa y causa furor en las redes sociales

El pelotero puertorriqueño Javier Báez de los Cubs de Chicago mostró su escultural cuerpo y sus tatuajes en una sesión de fotos para la revista ESPN The Magazine en su edición de Body Issue.

“Me encantan los tatuajes. Para mí significan algo que es muy importante. [El primero] fue un tatuaje de hermanos, fue a los 16 años y fue un tatuaje del logo de la MLB”, dijo el boricua en la dicha entrevista.

El atleta local dijo que a su madre no le gustan los tatuajes y que el segundo que se hizo fue el nombre de su progenitora.

“A mi mamá no le gustaban los tatuajes, pero como me lo hice como mis hermanos, si me regañaban a mí tenían que regañar a mis hermanos también. El segundo fue el nombre de mi mamá para que no le molestara tanto”, indicó entre risas Javier.

Otro tatuaje especial para Báez es el rostro de su hermana. “Todos tienen un significado. El de mi hermana que es la cara de ella. Mi hermana tuvo una vida super dura. Cuando estaba en la barriga de mi madre, pues le dieron horas de vivir. Gracias a Dios vivió 21 años de su vida”.

Las imágenes fueron tomadas por el reconocido fotógrafo Dylan Coulter.

























