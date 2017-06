Capitanes tendrán a Guillermo Díaz para la postemporada

Los Capitanes de Arecibo tendrían de regreso los servicios de Guillermo Díaz pronto. El armador-escolta indicó que estaría de vuelta para comenzar la postemporada. Si es así, reforzaría a los Capitanes justo a tiempo para comenzar la defensa de su campeonato del año pasado. Díaz sufrió una lesión de la cadera el pasado 4 de mayo y solamente participó en dos partidos con los Capitanes esta temporada. El canastero necesita operarse de la lesión, pero lo hará después que termine la temporada de Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Estoy entusiasmado, tengo ganas de jugar. Pero es algo delicado lo que tengo que tratar, ya que es quirúrgico; no tengo de otra”, indicó Díaz al sitio web de los Capitanes. “Quiero por lo menos estar presente en los últimos juegos, que es la parte más importante, estar aquí y respaldar al equipo como siempre lo he hecho y buscar el campeonato”, agregó.

Díaz se someterá a tratamiento de células madres para aliviar el dolor y tratar de jugar con la lesión. Indicó que ya llevaba tiempo con la lesión en la cadera, pero empeoró con la caída que sufrió ante los Indios de Mayagüez en mayo. “Al principio pensaba que era una bobería, pero al hacerme ciertas pruebas salió a relucir que tengo problemas en el labrum. El dolor me molestaba más y más, hasta que se diagnosticó lo que era. No sé cuándo, pero me tengo que operar”, afirmó el canastero.

Los Capitanes han tenido una temporada luchada tras ganar el campeonato en 2016. No han contado con los servicios de Renaldo Balkman durante esta campaña y tanto Díaz, como Walter Hodge llegaron tarde. También han hecho múltiples cambios de refuerzos durante la campaña. Actualmente tienen récord de 14-16 con seis juegos restantes en la temporada regular. Están en el sexto puesto, 1.5 juegos detrás de los Atléticos de San Germán para el quinto puesto en la liga y dos juegos detrás de los Leones de Ponce para el cuarto lugar.

El canastero, de 32 años, es un veterano del BSN, activo en ocho temporadas. Debido a compromisos en el extranjero, Díaz solamente ha participado en dos temporadas enteras con los Capitanes. Su mejor temporada fue en 2016, cuando logró promedios de 14.6 puntos y 5.8 asistencias por juego.