Puerto Rico obtiene bronce en premundial de Baloncesto

Los boricuas de la Selección Nacional Masculina Sub-16 de Baloncesto se anotaron otra victoria al obtener su pase para el Mundial y obtuvieron medalla de bronce tras dominar 78 a 67 a la representación de Argentina en el Premundial de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA por sus siglas en inglés).

Durante el juego, el armador André Curbelo logró anotar 23 puntos que le permitieron liderar la ofensiva de Puerto Rico y asegurar el boleto al Mundial Sub-17 del próximo año. De igual forma, los jugadores Victor Rosa (alero) y Luis Rolón (armador) acumularon 19 y 13 puntos respectivamente.

Rápidamente la selección de Puerto Rico comandó el partido con un avance de 9-2, para luego obtener una ventaja de 26 a 16 al completar el primer parcial.

Para el segundo parcial, el juego se intensificó. El equipo argentino logró acercarse 31 a 25, pero los puertorriqueños avanzaron 13-3, comandados por cinco puntos del armado. Pasaron al intermedio con ventaja de 44 a 28.

Durante el tercero, los argentinos se acercaron 8 puntos a Puerto Rico. No obstante, los puertorriqueños obtuvieron una ventaja de 62 a 50.

En el último parcial, los puertorriqueños mantuvieron su jugada y aseguraron su entrada al Mundial.

.@fbpur 🇵🇷takes the 🥉 home! Defeat @cabboficial 🇦🇷 78-67 in the 3rd place game at the #FIBAU16Americas.

📊 https://t.co/J7LCNLLM4U pic.twitter.com/AyDIxLLpqO

— FIBA (@FIBA) June 18, 2017