Tingui Vargas se gradúa de doctor

Luis ‘Tingui” Vargas ahora es doctor. El exgimnasta puertorriqueño dio un paso importante en su área profesional al graduarse de doctor en Educación (ED.D) con grado en Educación con especialidad en Liderazgo Educativo de la Universidad del Turabo (UT). Vargas se retiró de la gimnasta competitiva en 2014 tras formar parte de la selección adulta, conocida como “los Golden Boys”.

“Mi primera meta cuando me retiré era terminar la parte académica. Fue algo que siempre añoré y que hoy al fin lo veo hecho realidad. No fue fácil, pero me llena de mucha satisfacción”, expresó Vargas en declaraciones escritas.

Vargas fue exitoso en defender su tésis, titulada “De la mano del entrenador líder hacia el final de la meta: La transición del atleta élite ante la culminación de su carrera deportiva”. Pasó con puntuación perfecta. Actualmente, Vargas trabaja como director de la Escuela de los Deportes del Municipio de San Juan; una posición que ocupa desde el pasado mes de febrero.

“Yo empecé el doctorado cuando todavía estaba entrenando, pero siempre me dije que antes que el deporte me saque el jugo a mí, yo le voy a sacar el jugo al deporte. Le agradezco a Dios y a los profesores de la Universidad del Turabo por todo el apoyo y la comprensión durante mis años de estudio”, dijo el exgimnasta.

Vargas debutó en competencia internacional en 1999, cuando representó a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de Winnipeg. En esa primera experiencia, el gimnasta se llevó una medalla de bronce en barra fija. También participó en Santo Domingo 2003, Río 2007 y Guadalajara 2011. En total, ganó seis medallas: una oro, dos plata y tres bronce.

El gimnasta también participó entres Juegos Centroamericanos y del Caribe: El Salvador 2002, Cartagena 2006 y Mayagüez 2010. En esos eventos, terminó con 13 medallas: seis de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

El ahora doctor participó en unos Juegos Olímpicos: 2004 en Atenas, Grecia.