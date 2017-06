Suspenden a Pitino por escándalo de prostitución

El exdirigente de la Selección Nacional de Baloncesto Masculino, Rick Pitino, fue suspendido los primeros cinco juegos de la NCAA por un escándalo de prostitución.

El exasistente de Pitino, Andre McGee, fue acusado de dos de los cuatro delitos entregados al personal del equipo de baloncesto. Según un libro publicado por Katina Powell, McGee pagó miles de dólares por los servicios de prostitutas para ayudar en el proceso de atraer jugadores a la universidad.

McGee no cooperó con la investigación de la NCAA. Tanto Pitino como Louisville se comprometieron a luchar contra la acusación de que Pitino no supervisó a McGee cuando el entrenador y los oficiales de la escuela se reunieron con el Comité de Infracciones a principios de esta primavera.

Pitino ha dicho que no tenía conocimiento de las actividades descritas en el libro de Powell, “Breaking Cardinal Rules: Baloncesto y la Reina de Acompañantes”. Además de reiterar su alegato de que el Salón de la Fama no pudo monitorear la conducta de McGee, la NCAA dijo en su respuesta anterior a la escuela que Pitino no parecía querer saber lo que su asistente estaba haciendo.