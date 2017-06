De la Torre y otros prospectos celebran ser escogidos en el Draft

La Puerto Rico Baseball Academy and High School (PRBAHS) tiene muchas razones para celebrar. Además de tener su graduación esta semana, también están celebrando los logros de los seis jugadores escogidos en el sorteo de nuevo ingreso esta semana. El primer jugador escogido en el sorteo fue Ricardo de la Torre, quien fue a los Mellizos de Minnesota en la sexta ronda.

“Fue brutal. No esperaba irme con este equipo. Ya tenía acuerdos con otros equipos. Esto fue una sorpresa. Di gracias a Dios por esto. Hicimos este sueño realidad”, dijo a Metro el campocorto.

De la Torre fue considerado como el mejor prospecto puertorriqueño en el sorteo. Como campocorto, recibió comparaciones con Francisco Lindor. Muchos expertos lo proyectaron para irse en las primeras tres rondas, pero no pudo ser.

“El sorteo es impredecible. Pensamos que me iba en las primeras tres rondas, pero no fue así. Dios lo quería así. Lo importante es entrar. Ahí, todos somos iguales. El mejor que juegue es el que sube”, expresó De la Torre.

Los Mellizos felizmente seleccionaron a De la Torre al ver que estaba disponible todavía en la sexta ronda. El equipo tuvo la primera selección del sorteo y escogieron a Royce Lewis, también campocorto. Pero Minnesota tiene planes distintos con Lewis, que podría crear una oportunidad para el puertorriqueño.

“Me dijeron que no esperaba que estuviera en esa ronda. Para ellos fue bueno porque me añadieron a sus primeros seleccionados. Me indicaron que me ven como el campocorto del futuro y que el primer seleccionado lo convertirán en jardinero. Hablé con (exjugador estrella de los Mellizos) Torii Hunter y me dijo que quería trabajar conmigo”, sotuvo el joven pelotero. “Ya me habían vista hace dos años. Saben el tipo de jugador que soy. Fue una oportunidad para ellos y fue una buena sorpresa encontrarme en ese punto. Me siento bien”, agregó.

De la Torre añadió que ya tiene pagado sus cuatro años de estudios universitarios si decide jugar para Auburn en el nivel colegial.

De la PRBAHS, también fueron escogidos Jan Mercado (Marlins de Miami), Osvaldo Berríos (Atléticos de Oakland), Yadiel Flores (Mets de Nueva York), Luis Alvarado (Marineros de Seattle) y Kevin Santa (Marineros de Seattle).

“Estoy agradecido en Dios por esta oportunidad. Trabajé fuerte para lograr esto. Estoy contento. Seguiré trabajando duro para progresar en el béisbol”, comentó Flores, lanzador derecho seleccionado en la ronda 20.

“Fue un momento emocionante. No se puede describir. Al fin se me dio. Siempre nos esforzamos para este momento y ahora me esforzaré más”, indicó Berríos, lanzador escogido por Oakland, también en la ronda 20.