Warriors, campeones de la NBA en 2017

Por segunda vez en tres años, los Warriors de Golden State son los campeones de la NBA. Derrotaron a los Cavaliers de Cleveland, 129-120, en el quinto juego de las finales de la NBA.

Kevin Durant fue el jugador más valioso de la Serie Final. Este fue el quinto título para la franquicia y el primero que los Warriors ganan en su cancha.

Los Cavaliers mantuvieron el mismo nivel del cuarto partido en el primer parcial de este. Lanzaron para un porcentaje de 62 % en el periodo. Luego de que los Warriors tomaron ventaja de 9-4, los Cavaliers hicieron un avance de 9-0 para irse al frente y controlar el parcial. Gracias a 12 puntos por LeBron James y Kyrie Irving, Cleveland terminó el parcial con ventaja de 37-33.

Cleveland extendió la ventaja a 41-33 luego de un donqueo de James frente a la defensa de Kevin Durant. De ahí, los Warriors lograron su golpe. Hicieron un avance de 28-4 para despegarse, 61-45. Luego de una trifulca que resultó en técnicas para David West, Tristan Thompson y J.R. Smith, los Cavs cerraron el parcial con avance de 15-6 para arcarse a 71-60 en la mitad.

Durante el tercer parcial, ambos equipos intercambiaron canastos grandes. Tras el despegue de los Warriors, los Cavs se negaron a dejarse dominar. James, Thompson y Kyrie Irving encabezaron el parcial en el que se acercaron hasta por cuatro. El tercer parcial terminó con los Warriors al frente, 98-93.

En el cuarto parcial, Golden State salió atacando para buscar el campeonato. Extendieron la ventaja a 10, cuando un donqueo de Andre Iguodala los despegó, 112-102. El despegue llegó hasta 14 en los últimos minutos y los Warriors resistieron todo intento de remonte para salir victoriosos.

Durant encestó 39 puntos en la victoria, mientras que Stephen Curry logró 34. Iguodala contribuyó 20 puntos del banco.

KD & Steph combined for 73 PTS in Game 5. That's the 2nd most for a duo in a #NBAFinals clinching win. pic.twitter.com/fVdUe8HVjp

— NBA.com/Stats (@nbastats) June 13, 2017