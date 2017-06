Campeones Warriors no visitarían la Casa Blanca

Los recién coronados campeones de la NBA Warriors de Golden State ya enfrentan preguntas sobre si visitarán la Casa Blanca, como hacen los campeones de cada deporte. Según varias fuentes, el equipo decidió que no lo hará en protesta al presidente Donald Trump.

Muchos de los jugadores de los Warriors se han expresado en contra de Trump en el pasado, por lo que haría que esta decisión sea esperada.

“Yo probablemente no iré. Pero solo quiero disfrutar este momento. Me van a tener que bajar de la nube. No puedo describir esto”, comentó después del juego el delantero David West.

Sin embargo, la franquicia de los Warriors aclaró que no tomarán esa decisión en este momento. “Esa decisión se hará cuando sea necesario. El día es para celebrar nuestro campeonato. No hemos recibido invitación para la Casa Blanca”, indicó la franquicia en una declaración escrita.

“No puedo creer que nos están haciendo esta pregunta ya. Nos preocuparemos de eso cuando llegue el momento. Falta mucho para eso”, dijo el dueño de los Warriors Joe Lacob.

Al igual que West, Stephen Curry y el dirigente Steve Kerr son algunas de las figuras que se han expresado en contra de Trump desde que ganó las elecciones el pasado mes de noviembre. Kerr criticó a Trump por “utilizar lenguaje racista, misógino e insultante” durante la campaña.

Desde que Trump entró a la Casa Blanca, muchos jugadores de diferentes deportes ya han expresado que no visitarán. Los Patriots de Nueva Inglaterra de la NFL y los Tigers de la Universidad de Clemson de fútbol americana colegial tienen jugadores que ya expresaron que no irán a la Casa Blanca.