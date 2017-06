Sobreviven los Cavaliers con histórica victoria

Los Cavaliers impidieron el viernes que Golden State celebrase el título de la NBA con una victoria que podría iniciar otra remontada.

Como ocurrió el año pasado, la final de la NBA está 3-1 tras cuatro juegos.

LeBron James logró un triple-doble, Kyrie Irving anotó 40 puntos y los Cavaliers, molestos por las declaraciones de jugadores de los Warriors, batieron marcas de anotación para superar al equipo con el ataque más electrizante de la NBA en un tenso Juego 4 plagado de faltas técnicas. Cleveland derrotó 137-116 a Golden State, cortando su postemporada perfecta con 15 triunfos al hilo.

“Tenemos ADN de campeones”, dijo James, que superó a Magic Johnson al firmar su noveno triple-doble en la fase final. “Esta noche lo demostramos. Mantuvimos la compostura. Compartimos el balón, lo movimos y en defensa fuimos físicos. Es solo un juego”.

Pero es el partido que necesitaban para que la serie, que parecía encaminada a un pronto final, regrese a California para la disputa del Juego 5 el lunes.

“Nuestra mentalidad es salir ahí y ganar”, agregó LeBron.

Los Cavs encestaron 86 puntos en la primera mitad, un record en una final de la NBA, y mantuvieron el tipo en unos dos últimos cuartos que incluyeron faltas técnicas y un enfrentamiento entre James y el as Kevin Durant e hicieron que la afición de Cleveland rugiese desde sus asientos.

Ningún equipo ha conseguido el anillo de la NBA superando una desventaja de 3-0.

Pero hasta que los Cavaliers lo lograron el año pasado, ninguna franquicia antes lo había ganado con un 3-1 en contra. Cleveland ganó el Juego 3 en su cancha, perdió el siguiente y se impuso en los tres últimos _ incluyendo el último en Oakland _ para conseguir el primer campeonato deportivo para la ciudad desde 1964.

A medida que se agotaban los segundos en la pizarra, la afición de Cleveland coreaba “Cavs en 7”.

“’Believeland’ no se va a dar por vencida”, señaló el técnico de Cleveland, Tyronn Lue. “Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando”.

Los Warriors arrasaron en sus tres primeras series de playoffs y dominaron a los Cavaliers durante gran parte de los tres primeros partidos, pero están a 48 minutos de la fiesta que llevan planeando un año.

James explicó que sus compañeros estaban molestos por los comentarios de un encendido Draymond Green.

“Yo no los escuché, pero algunos chicos sí y me dijeron que ellos querían celebrar de nuevo en nuestra cancha y lanzar champán en nuestros vestuarios”, señaló. “No les insistí en nada más que en que vivan el momento”.

Durant, que sigue a un triunfo del ganar el campeonato por el que abandonó Oklahoma City, anotó 35 puntos, pero obtuvo poca ayuda de Stephen Curry, que encestó 14 con una foja de 4 canastas en 13 lanzamientos.

“Es solo uno de esos partidos”, dijo Curry. “No vamos a sobrerreaccionar por uno. Obviamente puedo jugar mejor, quiero jugar mejor y jugaré mejor”.

James terminó con 31 tantos, 10 rebotes y 11 asistencias, el noveno triple-doble de su carrera en la final, y batió el record de ocho que tenía Magic Johnson.

Kevin Love aportó 23 puntos para Cleveland, que convirtió 24 triples y llegó al descanso con unos asombrosos 86 tantos en su cuenta.

