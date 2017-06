Tito Trinidad a punto de quedar en quiebra

El exboxeador Felix “Tito” Trinidad confesó que no está muy bien económicamente.

“Tengo que sincerarme, hace como tres años, tengo una situación con lo del banco (Banco Popular) y estoy preparándome para la pelea más dura de mi vida. Este caso se va a ver en diciembre, y pues sí perdí mucho dinero, muchos millones de dólares”, dijo Trinidad en el programa radial El Gordo y la Pelúa.

De acuerdo con Trinidad perdió más del 90 % de su fortuna, y que tuvo que vender propiedades.

“Económicamente no estoy bien, y si este caso se perdiera puedo quedar en bancarrota. Lo mío fue un esquema, el dinero mío se fue pa’ bajo”, dijo Trinidad, al alegar que fue engañado.

“Es frustrante a mi edad 44 años, ya no puedo volver al boxeo, la confianza que tenía en mi broker, y nos falló a mí y a mi padre”.

Y aunque admitió haber perdido casi todo, este sostuvo tener su confianza puesta en Dios. “Yo le creo a Papito Dios, y le pido que me bendiga. No es justo que yo haya confiado en una persona… mucha de mi familia vivía de mi… Estoy totalmente confiado de que Dios me va a dar la victoria. Yo me voy a levantar porque Dios es justo”.

En la conmovedora entrevista con Jorge Pabón “El Molusco” y Angelique Burgos “La Burbu”, el expúgil reconoció que muchos que eran sus amigos desaparecieron.

El veterano boxeador dijo estar viviendo en Puerto Rico y que además tiene una finca.