Andy Murray avanza a los cuartos de final en Francia

PARIS (AP) — Andy Murray se abrió paso a los cuartos de final del Abierto de Francia por cuarto año consecutivo al vencer el lunes 6-3, 6-4, 6-4 a Karen Khachanov.

El británico, primera cabeza de serie, se convirtió en el 15to jugador en alcanzar las 650 victorias a nivel gira.

“Pienso que hoy es quizá cuando mejor he jugado en general. Siento que he venido mejorando partido a partido”, declaró Murray, que perdió la final del año pasado. “Le he pegado mejor a la pelota y he empezado a conectar los disparos correctos en los momentos correctos”.

Murray nunca había enfrentado al ruso procedente de la clasificación. Khachanov, 53ro del ranking mundial, cometió 38 errores no forzados, en comparación con sólo 14 de Murray.

Mientras que la participación de los españoles Fernando Verdasco y Carla Suárez Navarro en el Abierto de Francia llegó a su fin con derrotas en los octavos de final del torneo.

Kei Nishikori se recuperó de un primer set de pesadilla para ganar 0-6, 6-4, 6-4, 6-0 a Verdasco. El japonés, octavo preclasificado, enfrentará luego a Murray en cuartos.

En cuatro enfrentamientos previos en superficie de arcilla, Simona Halep no había logrado superar a la española de 28 años.

La rumana y tercera preclasificada se hizo cargo del problema el lunes en Roland Garros al derrotar 6-1, 6-1 a Suárez Navarro para avanzar a cuartos de final.

“Esperaba un partido muy difícil”, declaró Halep, subcampeona del Abierto de Francia en 2014.

Jugando en la cancha Philippe Chatrier, Halep mejoró a 7-5 el record de su carrera frente a Suárez Navarro al vencer a la española por segunda vez consecutiva.

La rumana se medirá con la quinta preclasificada Elina Svitolina, que vino de atrás para ganarle 4-6, 6-3, 7-5 a la croata Petra Martic.

El tercer preclasificado Stan Wawrinka, campeón del Abierto de Francia en 2015, venció 7-5, 7-6 (7), 6-2 al francés Gael Monfils.

El suizo tiene record de 11-2 en duelos ante su rival en cuartos, el croata Marin Cilic, que ganaba 6-3, 3-0 cuando Kevin Anderson abandonó con una lesión.

En partido entre francesas, Caroline Garcia derrotó 6-2, 6-4 a Alize Cornet, mientras que la paraguaya Verónica Cepede Royg fue eliminada al caer 2-6, 6-3, 6-4 ante la checa Karolina Pliskova, segunda cabeza de serie.