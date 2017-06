Real Madrid levanta su duodécima Champions

CARDIFF, Gales — Real Madrid se convirtió en el primer equipo que repite como monarca de la Liga de Campeones al vencer el sábado 4-1 a la Juventus.

Cristiano Ronaldo hizo un doblete y Casemiro y Marco Asensio agregaron goles por el Madrid, que sumó su tercera corona europea en los cuatro últimos años y 12da en total. El conjunto dirigido por Zinedine Zidane también completó su primer doblete liga-Europa en 59 años.

La Juventus perdió su segunda final en las tres últimas temporadas, y séptima en general. En 2015 cayó ante el Barcelona.

La formidable defensa de la Juve, encabezada por su veterano portero Gianluigi Buffon, había permitido apenas tres goles en todos sus partidos previos en esta edición de la Champions. El Madrid superó esa cifra en 94 minutos en el estadio Millenium gracias a un Cristiano que exhibió un implacable olfato goleador.

El delantero, que terminó como máximo goleador del torneo con 12 tantos, abrió la cuenta a los 20 minutos en un fulminante contragolpe. Dani Carvajal desbordó por la banda derecha y mandó un centro al corazón del área, donde Cristiano definió de primera con un tiro rasante que se desvió levemente en el defensor Andrea Barzagli y dejó descolocado a Buffon.

Mario Mandzukic igualó transitoriamente siete minutos después con una espectacular volea de espaldas al arco, pero el Madrid respondió con contundencia después del entretiempo: Casemiro inclinó la balanza a los 61 con un cañonazo desde afuera del área que se desvió en Sami Khedira, Cristiano hizo su segundo a los 64 al empujar a quemarropa un centro de Luka Modric, y Asensio sentenció a los 90.

Ahora el Madrid se enfrentará al ganador de la Europa League —Manchester United— en la lucha por la UEFA Super Cup, en agosto 8 del 2017.

Manchester United will play Real Madrid in the UEFA Super Cup on 8th August 2017. #MUFC pic.twitter.com/j0QUPuooCl

— Devils Latest (@Devils_Latest) June 3, 2017