Serena Williams tendrá una niña

La hermana de la tenista estadounidense Serena Williams, Venus reveló en una entrevista que será tía de una niña.

En medio de una entrevista con Eurosport, Venus se refirió a la criatura que espera su hermana como “ella”. Al ser cuestionada sobre cómo la llamará, esta solo sostuvo “ella me llamará ‘tía favorita"”.

Serena dijo que se estaba sacando una foto personal de su embarazo en Snapchat cuando apretó el botón equivocado y la publicación llegó a todos sus seguidores. Así fue el mundo se enteró que esta estaba en estado de gestación.

En la foto que fue publicada hace unos meses, la tenista aparecía vestida con un traje de baño, una incipiente barriga y la frase “20 semanas”. A pesar de no ofrecer más información, la imagen dio la vuelta al mundo casi de inmediato y su publicista después confirmó a la agencia de noticias The Associated Press que Williams está embarazada.