"Orgulloso" Miguel Cotto de unirse a Golden Boy

Queda Miguel Cotto para varias peleas más. El púgil boricua y Golden Boy Promotions, apoderado por Óscar de la Hoya, oficialmente anunciaron su fusión. Ambos lados llegaron a un acuerdo de tres peleas, comenzando el próximo 26 de agosto, cuando enfrente al japonés Yoshihiro Kamegai.

“Estoy orgulloso de establecer un junte con Golden Boy Promotions y Óscar. No podría ser mejor; de un boxeador a otro boxeador. Compartimos la misma mentalidad y lenguaje del deporte. Crearemos las oportunidades perfectas para el boxeo y los fanáticos”, comentó Cotto en el anuncio oficial del acuerdo.

La pelea de agosto contra Kamegai marcará el regreso de cagüeño al cuadrilátero por primera vez desde noviembre de 2015, cuando perdió por decisión unánime ante Saúl “Canelo” Álvarez. El japonés tiene marca de 27-3-2 con 24 nocauts. Cotto, en 16 años en el boxeo, tiene récord de 40-5 y 33 nocauts. El combate será en el StubHub Center de Carson, California. Será transmitida por la cadena HBO.

“Miguel Cotto no solo es una leyenda en el ring, pero también en Puerto Rico, que tiene una historia amplia de boxeo en todo el mundo. Nuestro junte incluye trabajar con las próximas peleas deMiguel; trabajar con el talento de Miguel Cotto Promotions y ayudar energizar el boxeo en Puerto Rico”, indicó De la Hoya sobre el acuerdo con el púgil boricua.

Parte del acuerdo también involucra la transmisión de varias carteleras de Miguel Cotto Promotions por ESPN desde Puerto Rico.

Según la cadena ESPN, si todo anda bien para Cotto después de su pelea den agosto contra Kamegai, ya tiene fecha pautada para pelear de nuevo el próximo 2 de diciembre. La pelea contra el japonés será para el título de las 154 libras de la WBO.

Cotto ha estado ligado con el veterano mexicano Juan Manuel Márquez para posiblemente pelear este año y es una posibilidad para la fecha de diciembre.

