Muguruza y Nadal avanzan a la segunda ronda en Roland Garros

PARIS (AP) –Garbiñe Muguruza y Novak Djokovic iniciaron la defensa de sus títulos el lunes con sendas victorias en la primera ronda del Abierto de Francia, mientras que el español Rafael Nadal también dio el primer paso hacia un décimo título sin precedentes en Roland Garros.

Muguruza, cuarta preclasificada, avanzó a segunda ronda al superar 6-2, 6-4 a Francesca Schiavone, campeona de 2010.

La española de 23 años ganó 15 puntos seguidos desde que tenía ventaja de 3-2 en el primer set y rompió cinco servicios de su rival italiana.

“Sé que he jugado bien aquí antes, pero eso no hace que me sienta confiada de más este año. Debo ganarme de nuevo esa confianza y como hoy salir a lidiar con la situación”, enfatizó Muguruza. “Eso es lo que me da confianza, no el recordar cómo jugué el año pasado”.

Mientras que la histórica búsqueda de Nadal inició con un triunfo sobre Benoit Paire en sets consecutivos.

El español y cuarto preclasificado tuvo momentos brillantes ante el francés pero también pasó un susto en el segundo set antes de ganar 6-1, 6-4, 6-1.

Paire, 45to en el ranking mundial, cedió su servicio al inicio del segundo set, pero respondió rompiendo dos veces el de Nadal para tomar una ventaja de 3-1.

Pero Nadal, que rescató tres break points más en su siguiente servicio, remontó para romper dos veces y llevarse el set. Después de eso, el español sólo requirió 31 minutos para ganar el tercero y definitivo.

“Feliz por el triunfo, no fue un rival fácil para primera ronda, obviamente es un rival incómodo que de antemano ha tenido victorias importantes este año”, declaró Nadal.

Por su parte, el serbio Novak Djokovic tuvo poca resistencia de parte del español Marcel Granollers en una victoria en sets seguidos.

El segundo preclasificado, que en este torneo es entrenado por Andre Agassi, ganó 6-3, 6-4, 6-2.

Djokovic busca convertirse en el primer tenista en la era de los Abiertos -y sólo el tercero en la historia- en ganar en dos ocasiones cada uno de los torneos Grand Slam.

El canadiense Milos Raonic, quinto preclasificado, también siguió adelante al vencer 6-3, 6-4, 6-2 al belga Steve Darcis. Otro belga, David Goffin, eliminó al francés Paul Henri-Mathieu con un triunfo por 6-2, 6-2, 6-2. Y el estadounidense Jack Sock, 14to preclasificado, fue sorprendido en la primera ronda al caer 7-5, 7-5, 6-3 ante el checo Jiri Vesely, a quien había derrotado hace dos semanas en Roma.

El uruguayo Pablo Cuevas, 22do preclasificado, superó 6-3, 6-2, 6-4 al local Maxime Hamou, el argentino Nicolás Kicker requirió cuatro sets para vencer 6-3, 2-6, 6-3, 6-4 al bosnio Damir Dzumhur. Pero el colombiano Santiago Giraldo no logró superar la etapa inicial al perder 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 frente el italiano Andreas Seppi.

El argentino Diego Schwartzman, el brasileño Rogerio Dutra, los españoles Feliciano López y Roberto Bautista Agut, el serbio Viktor Troicki, el portugués Joao Sousa, y el estadounidense Steve Johnson también ganaron sus primeros compromisos del Abierto.

En la rama femenina, la danesa Caroline Wozniacki se recuperó de una sorpresa en el segundo set para ganar 6-4, 3-6, 6-2 a la adolescente Jaimee Fourlis, llegada de la clasificación.

La australiana de 17 años, que ocupa el lugar 337 del mundo y que participaba apenas en su segundo Grand Slam, metió en problemas a la 11ma preclasificada al tomar ventaja de 4-1 en el segundo set.

La checa y segunda preclasificada Karolina Pliskova, la mejor tenista del ranking que sigue con vida en Roland Garros tras la derrota de Angelique Kerber el domingo, ganó 7-5, 6-2 a la china Zheng Saisai.

La 18va preclasificada Kiki Bertens, de Holanda, tuvo que venir de abajo luego de perder el primer set para vencer a la australiana Ajla Tomljanovic 4-6, 6-1, 6-1.

Mariana Duque Marino, de Colombia, la australiana Sam Stosur, la italiana Sara Errani, la kazaja Yulia Putintseva, la china Zhang Shuai y la belga Elise Mertens avanzaron.

La serbia Jelena Jankovic ha quedado fuera con una derrota de 6-2, 7-5 ante la holandesa Richel Hogenkamp.