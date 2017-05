Kerber cae en primera ronda del Roland Garros

Angelique Kerber no ha jugado esta campaña a un nivel acorde con su posición como primera del ranking.

Hoy esa realidad fue tan evidente que la alemana protagonizó un episodio indeseable e inédito en la era profesional del Abierto de Francia.

Nunca antes, la mejor preclasificada en este certamen había quedado fuera en la primera ronda. Kerber, quien desplazó a Serena Willians de la cima del escalafón de la WTA el año pasado, quedó eliminada a la hora del almuerzo en la jornada inicial, tras caer por 6-2, 6-2 ante la rusa Ekaterina Makarova, 40ma del mundo.

Entrevistada en la cancha tras dar la campanada, Makarova dijo que desconocía la índole histórica de su triunfo.

“Bueno, es increíble”, comentó.

Angelique Kerber becomes the first No.1 seed in @RolandGarros history to lose in the First round. #RG17 pic.twitter.com/2k53FkMcko

— WTA (@WTA) May 28, 2017