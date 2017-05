Arsenal vence a Chelsea y conquista la FA Cup

Alexis Sánchez anotó un gol polémico, Aaron Ramsey agregó otro tanto y Arsenal cerró una de sus peores temporadas en las dos últimas décadas con un trofeo al vencer el sábado 2-1 a Chelsea en la final de la Copa de la FA.

El tercer título de la Copa de la FA en las cuatro últimas temporadas es un consuelo para el conjunto de Arsene Wenger, que por primera vez en 21 años terminó fuera de los cuatro primeros puestos en la liga Premier y no se clasificó a la Liga de Campeones.

Arsenal defeat Chelsea 2-1 and have won the FA Cup for a record 13th time pic.twitter.com/eSrbzg7rND

