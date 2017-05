Juventus hace historia al ganar seis títulos seguidos en liga

Juventus impuso un récord, al conquistar su sexto título consecutivo en la Serie A italiana, merced a la goleada de 3-0 que le propinó el domingo al Crotone en la penúltima fecha, con un tanto del argentino Paulo Dybala.

Ante un equipo amenazado por el descenso, Mario Mandzukic dio la delantera al conjunto visitante apenas a los 12 minutos, aprovechando un centro del colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Dybala marcó el segundo, con una certera ejecución de un tiro libre poco antes del descanso.

JUVENTUS CAMPIONE

35 SCUDETTI 🇮🇹

•17 more than MILAN

•18 more than INTER

•28 more than TORO

•32 more than ROMA

•33 more than NAP#LE6END pic.twitter.com/UkqfayIhG0

— Juventus' War (@JuventusWAR) May 21, 2017