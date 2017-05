No invitarán a María Sharapova al Abierto de Francia

La exnúmero uno del mundo y dos veces campeona del Abierto de Francia María Sharapova no recibirá una invitación de comodín al torneo en Roland Garros. La Federación Francesa de Tenis anunció la decisión vía un Facebook live.

El presidente de la federación francesa Bernard Giudicelli indicó en medio del anuncio oficial que le informó a Sharapova en persona que no puede participar. Sharapova no podría jugar, ya que por estar fuera de las mejores 200 de la WTA, no podría ser invitada ni a la ronda de clasificación del torneo. La rusa se encuentra en la posición número 211 en el tenis femenino. La fase preliminar comienza el próximo 28 de mayo.

Sharapova regresó el pasado mes de abril al tenis profesional luego de 15 meses de suspensión por dar positivo a la sustancia prohibida Meldonium. Desde su regreso, la tenista de 30 años ha participado entres torneos. Tiene marca de 5-2. Llegó a la semifinal de WTA Tennis Grand Prix en Stuttgart, Alemania el pasado mes de abril. Cada una de sus participaciones desde su regreso han sido por invitación.

La rusa conoce el éxito en Roland Garros. Se coronó en el Abierto de Francia en 2012 y 2014. También se alzó con victorias en cada uno de los torneos grand slam: Wimbledon (2004), Abierto de Estados Unidos (2006) y Abierto de Australia (2008). Sharapova fue clasificada número uno por primera vez en 2005, cuando tenía 18 años. En su carrera, la rusa tiene marca de 601-145 y ha ganado 35 torneos de la WTA.