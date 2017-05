Sharapova se recupera y gana en primera ronda en Italia

ROMA – Aprovechando otra invitación tras su regreso de una suspensión por dopaje, Maria Sharapova se recuperó de un flojo primer set para derrotar el lunes 6-4, 6-2 a la estadounidense Christina McHale en la primera ronda del Abierto de Italia.

Sharapova fue sorprendida por un rompimiento en el game inicial y perdió dos veces más su servicio en el primer set antes de tomar ritmo.

Tricampeona en Roma, la rusa sigue recuperando su nivel después de su regreso a la Gira WTA el mes pasado luego de una suspensión de 15 meses.

La victoria dio a Sharapova los puntos suficientes para colocarse entre los mejores 200 puestos del ranking del mundo y ganarse al menos un lugar en la ronda preliminar para Wimbledon.

“Ganar partidos me da lugares, por lo que si ahí es donde me ha colocado hoy, lo tomaré”, declaró Sharapova, que llegó al torneo en el lugar 211 y sin poder clasificar directamente a los torneos importantes. “El hecho que esté de regreso y ahora juegue tres semanas seguidas y tres eventos en fila es para mí algo enorme. En eso me enfoco”.

Sharapova sabrá el martes si recibirá una invitación para el Abierto de Francia, que se disputa este mes, ya que los organizadores del Roland Garros planean hacer el anuncio en Facebook.

“No lo seguiré en vivo. Estaré concentrada en mi partido, pues mañana jugaré”, afirmó la rusa de 30 años, que reveló que aceptaría una invitación para la clasificación. “Nada es una decepción luego de estar alejada del tenis por 15 meses”.

Los organizadores del torneo recibieron críticas por otorgarle una invitación a Sharapova en lugar de la italiana Francesca Schiavone, ex campeona del Abierto de Francia. Pero los aficionados aplaudieron y mostraron carteles de apoyo a Sharapova.

La siguiente rival de la rusa será la croata Mirjana Lucic-Baroni, que venció 7-5, 4-6, 6-3 a Lucie Safarova, ex subcampeona del Abierto de Francia. Sharapova podría enfrentar a la primera cabeza de serie Angelique Kerber en la tercera ronda.

Actualmente en el lugar 211 del ranking mundial, Sharapova.

En la rama masculina, el belga David Goffin, noveno preclasificado, remontó para superar 6-7 (5), 6-3, 6-4 a Thomaz Bellucci, llegado de la clasificación, mientras que el checo Tomas Berdych necesitó cinco set points para llevarse el primer set en una victoria de 7-6 (7), 6-4 sobre el alemán Mischa Zverev, que en el pasado Abierto de Australia avanzó hasta cuartos de final.

Berdych, 12do preclasificado, empató a su entrenador, Goran Ivanisevic, con 599 triunfos en su carrera. Sólo 24 jugadores han llegado a 600 victorias o más.

Sam Querrey eliminó con 7-6 (6), 7-6 (8) al francés Lucas Pouille, que el año pasado fue semifinalista en Italia.