Futbolista es acusado de racista por gesto realizado en sesión de fotos

El argentino Ezequiel Lavezzi se disculpó con sus aficionados chinos por haber estirado sus ojos en una polémica fotografía que fue filtrada a través de las redes sociales, un gesto considerado por muchos ofensivo.

El delantero del China Fortune de Hebei dijo en un comunicado publicado en el blog del equipo que no tuvo la intención de ofender “y menos la intención de humillar a la persona de nacionalidad china” cuando la imagen fue tomada como parte de una sesión fotográfica oficial de pretemporada.

This is Argentinian international Ezequiel Lavezzi, who plays his football in China. The year is 2017. pic.twitter.com/VGxsyvDVGF

— Mark Dreyer (@DreyerChina) May 12, 2017