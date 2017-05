Novia de Aarón Hernández rompe el silencio tras su muerte

Shayanna Jenkins-Hernández, la pareja del fenecido Aarón Hernández, habló por primera vez en un programa de televisión tras la muerte de este el pasado 19 de abril.

La misma saldrá al aire la próxima semana en el ‘show’ de “Dr. Phil”, pero se adelantó que Jenkins contestó interrogantes de si Hernández era gay y si es cierto que tenía un amante en la prisión, donde fue hallado sin vida.

La mujer, quien procreó con el exjugador de los Patriots de New England a Avelle Janelle, de 4 años, aseguró que cuando se enteró de la lamentable noticia pensaba que era una broma. “[Pensé] que se trataba de una persona cruel que quería engañarme”.

También, esta desmintió que Aarón dejara tres notas de suicidio. “Pensé que todo estaba brillando más claro ahora. Estábamos subiendo una escalera en una dirección positiva”.

La entrevista con Jenkins se televisaráel 15 y 16 de mayo.

EXCLUSIVE: Fiancée of fmr. New England Patriots star #AaronHernandez sets record straight about his mysterious death https://t.co/6w7q2tT0Jc

— Dr. Phil (@DrPhil) May 10, 2017