John Velázquez va en busca del Preakness

Por primera vez desde 2011, el jinete puertorriqueño John Velázquez se coronó en el Kentucky Derby y fue la cuarta victoria que tuvo en una de las tres carreras de la Triple Crown en el deporte de carreras de caballos. Días después de su gran victoria en el caballo Always Dreaming, el jinete habló sobre su hazaña y sobre su carrera en el deporte.

“Todavía estoy en las nubes, muy contento. Una carrera como esta tan importante y ganarla por segunda vez es grande”, indicó Velázquez a la cadena SalSoul.

Velázquez, quien fue exaltado en el Salón de la Fama de carreras de caballos de Puerto Rico en 2006 y el Salón de la Fama Nacional en 2012, ganó el Kentucky Derby por primera vez en 2011. También se coronó en el Belmont Stakes en 2007 y 2012. Le resta conseguir una victoria en el Preakness para completar la lista de victorias en eventos de Triple Crown. Esa carrera será el próximo sábado 20 de mayo en el Pimlico Race Course en Baltimore, Maryland.

“Si Dios quiere, el caballo sale bien y vamos al Preakness, la única carrera que no he ganado. Ganar esa es para ponerla en el resumé. Soy considerado viejo en este deporte. Pero he sido bendecido”, comentó Velázquez.

El jinete también habló sobre sus comienzos en el deporte, aclarando que no tenía familiares o conocidos que corrían en el hipódromo, pero que estar alrededor de caballos lo influenció.

“Creciendo en Puerto Rico y Carolina en los 80, un amigo de la escuela me presentó a Julio García y así fue que me interesé. Me crié siempre con caballos”, relató el jinete.

Típicamente, el caballo que gana el Kentucky Derby es considerado como el favorito de ganar el Preakness. El jockey puertorriqueño confía en las habilidades de su caballo para repetir la hazaña.

“Ese es el sueño, como el caballo Always Dreaming. Tenemos una buena oportunidad de ganar el Preakness. Él todas las cualidades para ser un campeón”, sostuvo Velázquez.

Solamente 12 caballos han ganado el Triple Crown de carreras de caballos en Estados Unidos. El más reciente fue en 2015, cuando American Pharoah, corrido por Víctor Espinoza, ganó el Kentucky, el Preakness y el Belmont. Fue el primero en lograr la hazaña desde Affirmed en 1978.