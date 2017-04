Suspendido Starling Marté por 80 juegos por dar positivo

El jardinero central Starling Marté fue suspendido por 80 juegos, tras violar la política de sustancias prohibidas de la MLB. La oficina del comisionado de MLB confirmó la suspensión del estelar toletero de los Piratas de Pittsburgh.

Marté, de 28 años, dio positivo a Nandrolona, un esteroide anabólico que aumenta el crecimiento humano y mejora el rendimiento físico. El castigo comienza inmediatamente y por regla, el dominicano no estaría elegible para jugar en la postemporada si los Piratas clasifican.

“Estamos decepcionados de que Starling se puso a sí mismo, a sus compañeros y a la organización en esta posición. Continuaremos la batalla para ganar el título de la división y recibiremos a Starling después del receso del juego de estrellas”, indicó el presidente de los Piratas Frank Coonelly en una declaración escrita. “Los Piratas de Pittsburgh apoyan la política de drogas de la MLB incluyendo las fuertes penalidades por sus violaciones”, agregó.

El jardinero central estaría elegible para regresar el próximo 17 de julio, cuando los Piratas comiencen una serie de cuatro juegos contra los Cerveceros de Milwaukee.

“Con mucha vergüenza y con mucha impotencia solo les pido que me perdonen por faltarle el respeto inconscientemente a tantas personas que han confiado en mi trabaja y me apoyaron. Les prometo aprender la lección que esta difícil prueba que me dejará”, expresó Marté en una declaración oficial. “La negligencia y la falta de conocimientos me han hecho caer en un error con un alto precio de pagar”, añadió.

Los Piratas ahora tendrán que tomar la decisión sobre qué hacer con la vacante en el jardín centrar. Podrían mover al jardinero Andrew McCutchen de vuelta al jardín central. Fue movido al derecho para poner a Marté en el central. También es posible que asciendan al prospecto Austin Meadows para llenar el hueco.

La suspensión será sin paga. Marté perdería poco más de $2.6 millones. En los 13 juegos que pasaron del inicio de la temporada 2017, Marté bateaba para promedio de .288 con dos cuadrangulares y siete remolcadas.