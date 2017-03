Yadier Molina critica a MLB por falta de seguridad

MLB,,, its a shame that you are more interested in making money and not in the security of our family. its a shame that the players have to be worried about the safety of our family when you were supposed to have security for them,, Horrible organization for this event , no security for the players family ,, its a shame MLB ,,, MLB,, es una verguenza que esten mas interesado en hacer dinero que en la seguridad de nuestras familia , es una verguenza que los jugadores se tenga q preocupar por la seguridad de nuestras familia cuando se supone que ustedes la provea, Horrible la organizacion para este evento , no seguridad para la familia de los jugadores , UNA VERGUENZA,,

