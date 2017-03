Sorprendido dirigente boricua con aplastante victoria sobre Venezuela

El dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, Edwin Rodríguez, jamás pensó en la posibilidad de vencer de forma contundente, tal como ocurrió anoche, a la selección de Venezuela en el primer compromiso de ambas novenas en la ronda D del Clásico Mundial de Béisbol, que se celebra en Guadalajara, México.

Puerto Rico, para superar vía nocaut 11-0 a los venezolanos, contó con gran combinación de tres lanzadores y tres bambinazos, de los bateadores Yadier Molina, Carlos Correa y TJ Rivera.

Fue precisamente un jonrón de Rivera con un corredor en base en la parte baja de la séptima entrada el que acabó con el encuentro y le dio la primera victoria del evento a Puerto Rico.

El lanzador Seth Lugo ganó con cinco y un tercio de entradas trabajadas, en las que apenas permitió una carrera, antes de ser relevado sucesivamente por Giovanni Soto y Joe Jiménez.

“Seth Lugo fue la clave de todo. El haber lanzado un juego tan efectivo, tan económico en sus lanzamientos, que nos llevó a cinco y un tercio de entrada y nos permitió utilizar el bullpen un poco más agresivo”, expresó Rodríguez.

El dirigente puertorriqueño confesó que “si me hubieran dicho este resultado antes de comenzar el juego yo no me lo imaginaba. Una alineación tan potente como la de Venezuela y a un Félix Hernández en la lomita pudiera haber sido bien difícil imaginar”.

La representación nacional puertorriqueña tomó en comando en la parte baja de la tercera entrada, mediante un elevado de sacrificio de Rivera y boleto que recibió Carlos Beltrán con las bases congestionadas.

En el sexto acto, jonrones de Correa y Molina abrieron el choque a 5-0. Luego, en la séptima entrada, llegó el ramillete de seis anotaciones de Puerto Rico que acabó el choque.

Eddie Rosario fue el bateador con más hits conectados por la novena boricua, con tres; pisó el plato en dos ocasiones y remolcó dos carreras.

El próximo compromiso de la representación nacional será hoy sábado frente a México a las 10:30 de la noche (hora de Puerto Rico).