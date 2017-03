Inauguran cuarta edición del Festival Olímpico Femenino en Salinas

En la mañana de hoy se inauguró la cuarta edición del Festival Olímpico Femenino, en la multicancha del Albergue Olímpico en Salinas.

Rodeadas de cientos de niñas desde 7 años que representaban a varias disciplinas del movimiento olímpico, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario Vélez, abrió oficialmente el evento dedicado a las entrenadoras olímpicas en judo, Jessica García, y en voleibol, Xiomara Molero.

“Hoy me siento muy emocionada. Me llamaron para decirme que todavía no habían podido entrar, porque el tapón llegaba a la autopista para entrar al Albergue, me llenó de alegría y de entusiasmo. Gracias padres y jóvenes que están aquí diciendo presente en un evento dedicado al desarrollo del deporte femenino”, expresó Rosario.

La funcionaria presentó a García y Molero como ejemplos a seguir por las participantes.

“Son dos estupendas mujeres, grandes atletas, medallistas. Hoy son reconocidas por su excelente trabajo como entrenadoras nacionales. Ambas pisaron por primera vez unos Juegos Olímpicos (Río de Janeiro 2016) con un carnet que no decía atleta, sino entrenadora nacional (García) o asistente de entrenadora nacional (Molero). Esto es parte de lo que queremos lograr con ustedes”, dijo Rosario.

En el primero de los dos días que dura el Festival hubo representación de atletismo, bádminton, balonmano, béisbol, judo, lucha, polo acuático, sóftbol, taekwondo y tiro con arco, disciplinas que se celebran en las instalaciones del Albergue Olímpicos.

Mientras, el Centro de Formación Deportivo de Guayama albergará boxeo, esgrima, levantamiento de pesas y tenis de mesa.

El canotaje está activo en el parque recreacional La Esperanza, en Cataño.

Para mañana están en calendario baloncesto, fútbol, bádminton, karate-do, escopeta y patinaje en el Albergue Olímpico, mientras esgrima, tenis de mesa y levantamiento de pesas continuarán en Guayama.

En la actividad de hoy estuvieron presentes el alcalde de Ceiba, Ángel Cruz Ramos, y el secretario auxiliar del Departamento de Recreación y Deportes, Gil Urbina.