Derrota ante San Francisco no desata preocupación en el equipo nacional

Un jonrón de Chris Marrero con uno en base le dio el triunfo de forma sensacional 6-5 a los Gigantes de San Francisco, que dejaron sobre el terreno al equipo nacional en la parte baja de la novena entrada, en partido de exhibición celebrado en el Scottsdale Stadium, en Arizona, y que no causó mayor preocupación en el dirigente nacional, Edwin Rodríguez.

El encuentro es el primero de dos que tiene Puerto Rico en agenda antes de partir a México esta noche, para jugar la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol, que se celebrará en Guadalajara.

El dirigente nacional, Edwin Rodríguez, no mostró preocupación por la derrota y se expresó optimista cara al evento: “No me preocupa. Ya la alineación de lanzadores está hecha. Ellos vinieron a hacer su trabajo, a tener lanzamientos. En una situación regular, J. C. Romero no se hubiese enfrentado a esos bateadores derechos y Emilio Pagán no habría estado cerrando juego”.

Rodríguez dio crédito al trabajo de sus bateadores, que conectaron 10 inatrapables versus siete de los Gigantes. Encabezaron la ofensiva Ángel Pagán y Carlos Beltrán, ambos con un par de incogibles.

“San Francisco tiene uno de los mejores ‘pitcheos’ de la Liga Nacional y ver esta ofensiva fue bien positivo. Especialmente la alineación regular”, estableció el dirigente.

Marrero sacudió el bambinazo ante los envíos del lanzador Emilio Pagán, quien al entrar al montículo otorgó boleto a Kyle Blanks.

La primera carrera del juego la consiguió Puerto Rico en el tope de la cuarta entrada, mediante jugada de cuña de Reymond Fuentes, que llevó al plato a Javier Báez.

En el quinto acto, un elevado de sacrificio de Báez dio paso a la segunda anotación, en las piernas de Carlos Correa.

Los Gigantes, con sencillo de Jarret Parker y error del jardinero derecho Eddie Rosario, marcaron su primera carrera en el quinto capítulo. En la séptima entrada, un jonrón con uno a bordo de Michael Morse colocó al frente 3-2 a San Francisco.

Fuentes volvió a responder con el madero y mediante sencillo empujó un par de carreras, lo que colocó en delantera a Puerto Rico en el octavo acto. Luego, un hit de Edwin Ríos abrió la ventaja a 5-2.

Con “passed ball” de Roberto “Bebo” Pérez, San Francisco se acercó con su tercera anotación, marcada por Orlando Calixte, en la octava entrada.

El dirigente nacional presentó su cuadro regular durante las primeras cinco entradas del partido. Luego, entraron en acción Pérez, Ríos, Isan Díaz, Mike Avilés y Kennys Vargas.

El juego lo abrió en la loma Héctor Santiago, quien tiró un episodio. Lo relevó Jorge López, con dos entradas trabajadas, sin dar paso a anotaciones. Además, lanzaron Joseph Colón, Orlando Román, J. C. Romero y Miguel Mejía.

La novena nacional tendrá su próximo compromiso a las 4:00 PM de hoy frente a los Rockies de Colorado, en el Salt Rivers Field, siempre en Arizona.