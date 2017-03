En familia Puerto Rico en la primera práctica

La selección de Puerto Rico tuvo su día de práctica y entrenamiento con todo el equipo en Arizona. Se reunieron con todo el cuerpo técnico para embarcar a la misión de regresar a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2017, luego de quedar subcampeones en 2013. En esta ocasión, la conversación gira alrededor del trío dinámico de Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez, quienes forman parte de un emocionante cuadro interior que los fanáticos están locos por ver.

“Esto es especial para Puerto Rico. Todos están listos para ver a este equipo y cómo trabajamos”, comentó Báez después de la práctica. “Es un equipazo. Imaginen este equipo como si fuera para una temporada. Es increíble. Hay que aprovechar y vivir esta experiencia. Sabemos que es el último de Yadier y Beltrán y es mi primero, así que es especial”, agregó.

Báez no tuvo que viajar tanto, ya que su equipo de los Cachorros de Chicago está situado en Arizona durante los entrenamientos primaverales. Estar con los campeones antes de integrarse a Puerto Rico lo ayudó a encontrar su condición. “Me siento bastante bien. Desde que llegué, trabajé duro y cuando enfrenté lanzamientos en vivo, todo estaba a tiempo”, comentó.

Por su parte, Francisco Lindor no esconde su alegría de juntarse con Báez, quien es su amigo desde la niñez, y el resto de la selección boricua. Si juntas eso y el orgullo de representar a Puerto Rico, eso iguala a un Lindor sonriente.

“Todos tenemos la misma meta y la misma inspiración. Eso es ganar y representar a Puerto Rico de la mejor manera. Somos una familia”, expresó Lindor.”Ver la forma que nos hablábamos en la práctica es algo bonito. Es una bendición la oportunidad de estar aquí. Son pocas las palabras cuando tienes el ‘P.R.’ en el pecho”, indicó.

Molina es uno de cuatro jugadores en el plantel que participará en su cuarto Clásico Mundial. Ahora es uno de los veteranos y no le cabe duda del talento que que tienen y del trabajo que harán. “Es un infield de ensueño. Ver a esos muchachos divirtiéndose me emociona mucho”, sostuvo Molina, quien tiene la tarea de trabajar con los lanzadores. “Necesito que pitcheen, no que lanzen. No quiero que la tiren a 100 millas por hora, sino que localicen. Estamos bien confiados en nuestro talento”, agregó.

Puerto Rico tendrá su primera acción de juego mañana, cuando enfrenten a los Gigantes de San Francisco en un partido de exhibición. El jueves, se medirán ante los Rockies de Colorado.

El primer juego de Puerto Rico será este próximo viernes ante Venezuela. Los boricuas están en el Grupo D con México, Venezuela e Italia en Jalisco, México.