Única mujer dirigente en sóftbol LAI: "se me hizo muy difícil"

La dirigente de sóftbol femenino en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), Lany Rivera, que entrena a las Jerezanas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras, es la única mujer en ese cargo del torneo.

“Yo estoy cumpliendo una meta. Yo quería representar a mi universidad en lo más alto”, dijo Lany, quien está en la batalla por llevar a su novena a la clasificación de la postemporada universitaria con record de 6-3.

Sobre el reto de ser la única dirigente fémina entre 12 equipos en competencia capitaneados por hombres, la Jerezana indicó que al principio se le hizo muy difícil.

“A veces no sabía la distinción de jugadora y coach. Yo sé que estoy representando a esas muchachas a tener mi puesto. No hay competencia entre hombre y mujer. Si haces bien tu trabajo no tienes competencia. Mi reto será cuando tenga ese juego de la medalla de oro. Yo trato de ser mi mejor yo”, expresó la dirigente, quien vistió los uniformes como receptora y primera base en la UPR de Río Piedras del 2004-08.

El cuerpo técnico de Lany no es común.

Cuenta con los servicios de su padre colegial que trabaja en la administración deportiva de la Federación de Softbol de Puerto Rico, Iván Rivera, y su hermano, exlanzador de la misma alma mater que ella, Iván Rivera Jr.

Dos hombres que la han apoyado a labrar su camino, a pesar de que el público quiera encajonarla bajo la sombra de “la hija de Iván”.

“Para mi soy la dirigente de la IUPI y para los demás soy la hija Iván. Yo trato de seguir el legado de mi papá. Yo entiendo que no estoy viviendo la sombra de mi papá. Él me da los consejos, y yo escojo lo que puedo y lo que no. Tenemos comunicación. Nosotros dialogamos”, explicó.

La joven de 30 años agregó que “me ven muy joven. Piensan que no tengo astucia. Tengo dos varones en casa. He aprendido a defenderme en contra de eso. Aunque es un juego de mujeres, el machismo corre aquí. He podido codearme aquí. Nunca he tenido ningún un problema”.

Por su afán de educar y llevar a otras mujeres a escalar posiciones administrativas, Lany hizo una invitación a su género: “Si llegaron al puesto de asistente, aspiren a más. No podemos ser conformes. Yo no me metí como asistente y ya, yo quería ser dirigente de mi alma mater. Todo en la vida se tiene que luchar”.

La Dirigente cuenta con un campeonato y dos terceros lugares en la LAI en sus campañas del 2004 al 2008 bajo la dirección de Edwin Ramos.

La egresada de Río Piedras obtuvo doble bachillerato, economía y ciencias políticas.

En postgrado cuenta con estudios en Derecho de la Pontificia Universidad Católica.

Se dedica a ser paralegal y entrenadora de las Jerezanas desde 2014 en sustitución de su padre, Iván.