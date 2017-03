Presentan la pelota oficial del Clásico Mundial

El Clásico Mundial de Béisbol 2017 reveló una imagen de la pelota oficial que se utilizará durante el torneo. La misma fue publicada en el Twitter oficial del torneo, @WBCbaseball.

La pelota contiene el logo del Clásico Mundial en color dorado con las palabras “la pelota oficial del WBC 2017”. Además de presentar la pelota oficial del torneo, la cuenta de la red social también publicó imágenes de las gorras que los equipos utilizarán.

Behold, the official baseball of #WBC2017. pic.twitter.com/JX9wkIKmBP

— WBC Baseball (@WBCBaseball) March 2, 2017