Oficiales de WWE quieren ver a Jaime Espinal

El medallista olímpico Jaime Espinal tendrá una oportunidad para posiblemente comenzar su carrera después de la lucha olímpica. Se trata de que ya tiene fecha para exhibirse frente a los ojos de oficiales de la WWE.

Espinal estará en Orlando, Florida para mostrar sus talentos para la división de desarrollo de la WWE, conocida como NXT. El exluchador olímpico viajará allí el próximo 12 de marzo y estará allí hasta el 15.

“La verdad es que no sé qué es lo que quieren. Solo me escribieron que si podía ir allá esos días y que ellos me pagaban todo. Y les dije que ‘sí"”, comentó a Metro.

Luego de participar en los Juegos Olímpicos 2016 en Río de Janeiro, Brasil, Espinal se reunió con WWE para unirse y desarrollarse en la compañía. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo, ya que no aceptó la oferta económica que se le hizo.