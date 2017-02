Chris Bosh: "Me siento fabuloso"

MIAMI – Chris Bosh tiene un trabajo nuevo, aunque no parece estar dispuesto a renunciar al antiguo.

Más de un año después de jugar su último partido en la NBA, Bosh dijo durante su primera participación como analista en el programa “Players Only” de la cadena Turner Sports que se mantiene en forma, y que no ha descartado volver a jugar al básquetbol.

“Estoy bien de salud”, dijo Bosh el lunes en la primera transmisión del programa. “Me siento bien, sigo entrenando y en realidad me mantengo listo”.

Bosh indicó que incluso sus hijos le han pedido que vuelva a jugar en la NBA, aunque no dio detalles sobre eso o la condición de coágulos de sangre que abrevió sus temporadas de 2014-15 y 2015-16, en ambas ocasiones al llegar al receso del Juego de Estrellas. El alero tiene contrato con el Heat de Miami, pero no ha estado con el equipo esta temporada tras no superar un examen físico en septiembre.

Su último partido en la NBA fue el 9 de febrero de 2016. Dos días después, los médicos hallaron un coágulo en su pantorrilla, y desde entonces su futuro como deportista profesional ha estado en duda.

Bosh, que cumple 33 años el 24 de marzo, se desempeñará como analista de Turner por los próximos cuatro lunes, hasta el 27 de marzo. El basquetbolista no dio más pistas sobre su futuro, ni dijo específicamente si tiene planes de volver a jugar en la NBA.

El Heat debe más de 52 millones a Bosh por las dos próximas temporadas.