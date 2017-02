Carreras busca mejorar en 2017

Mizael Carreras tuvo la distinción de ser el primer puertorriqueño en cruzar la meta en el World’s Best 10K San Juan el pasado domingo. Es uno de muchos eventos en el que el fondista está orgulloso de representar a Puerto Rico. Nacido y criado en Chicago, Carreras optó por competir por Puerto Rico gracias a su familia, que le pasó el orgullo patrio.

“Soy puertorriqueño. Mi madre es de Aguas Buenas y he venido a Puerto Rico desde pequeño. Nací y me crié en Estados Unidos pero siempre me sentí puertorriqueño. Me gusta la isla y me encanta la gente amable de aquí”, dijo Carreras a Metro.

El fondista, de 32 años, terminó el evento con tiempo de 30:44. Fue le primer boricua en terminar, pero no está satisfecho con el tiempo que hizo, luego de un traspié a la hora de arrancar.

“Físicamente me siento bien. Corrí todo lo que pude, pero no agarré el tiempo que quería. Pensaba que la ruta era por la dirección opuesta de la ruta. Quería hacer 29:30 e hice 30:44, que fue poco más de un minuto”, indicó Carreras.

Ayudar a Puerto Rico es una prioridad para Carreras, quien se ve compitiendo en eventos más grandes en representación de la isla.

“Mi meta es competir para Puerto Rico en el nivel más alto posible. Me motiva mucho tener una plataforma para ayudar en entrenamientos a la juventud. El deporte es importante porque une a la gente y le enseña a uno sobre la vida. Yo no era bueno cuando empecé a correr, pero le eché ganas y me enfoqué y me propuse a ser bueno”, expresó el corredor.

Carreras correrá el próximo 12 de marzo en un medio maratón en Washington, D.C.. Dos semanas después, participará en el Shamrock Shuffle en su ciudad de crianza, Chicago. El fondista también espera estar presente en el Medio Maratón de Villalba el próximo mes de julio, que es el campeonato nacional.

En cuanto a un futuro más distante, Carreras tiene aspiraciones más grandes.

“Por un poco, no agarré la marca para clasificar a Río 2016. Mi meta no es solo calificar para Tokio 2020, sino que llegar con una buena marca y competir allí. No solo viajar allá. Quiero representar a Puerto Rico. Así mismo será para los Juegos Centroamericanos 2018 y Panamericanos 2019”, sostuvo Carreras. “Antes de que termina el año, quiero trabajar para bajar a los 29 minutos”, añadió.