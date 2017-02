Puerto Rico jugará amistoso contra Nicaragua

La selección de fútbol de Puerto Rico ya tiene fecha para su primer compromiso de 2017. El Huracán Azul viajará a Managua para jugar contra Nicaragua el próximo 16 de marzo en un partido amistoso. El presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) Eric Labrador anunció oficialmente el partido, que será el primero de la selección desde el pasado mes de octubre.

“Esto marca el primer evento de nuestra Selección Mayor este año para darle seguimiento al trabajo de desarrollo para los múltiples compromisos que tienen nuestros equipos Nacionales en el 2018”, comentó Labrador en declaraciones escritas. El presidente añadió que anticipa organizar más partidos amistosos en los próximos meses.

Para este año 2017, Puerto Rico no tiene pautado participar en algún torneo internacional, por lo que permite que la selección pueda reunir el mejor talento posible para el amistoso contra Nicaragua. Para el conjunto nicaragüense, el partido contra los boricuas sirve como preparación para una ida y vuelta contra Haití en el repechaje para el último puesto de la Copa Oro Estados Unidos 2017.

La selección de Puerto Rico tienen como meta clasificar para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en Barranquilla, Colombia.

Los boricuas juegan bajo la dirección del dirigente español Carlos Cantatero, quien tiene experiencia en la Segunda División de la Liga española con varios clubes, incluyendo al Atlético de Madrid en el año 2000.

“Lo que queremos con este partido (en Nicaragua) y los que podamos ir encontrando en el camino es tener actividad. Lo que no podemos hacer es darnos el lujo de no hacer nada, de estar detenidos, porque así no estaríamos avanzando”, comentó Cantarero. “Debemos estar en movimiento, tener continuidad y jugar el mayor número de partidos posibles. Luego el resultado es otra cosa”, agregó.

En las clasificaciones mundiales de la FIFA, Puerto Rico se encuentra en el puesto 145.