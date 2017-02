Yankees anuncian a Tanaka como el abridor inaugural

Joe Girardi no perdió tiempo en anunciar su lanzador para abrir la temporada 2017. En su primera conferencia de los campos de entrenamiento, el dirigente de los Yankees de Nueva York anunció que el japonés Masahiro Tanaka tomará la loma el próximo 2 de abril.

“Nuestro plan es que él sea nuestro abridor del día inaugural. No veo que eso no sea posible, al menos que ocurra algo que lo impida”, comentó Girardi en la conferencia de prensa.

Tanaka ha sido el abridor del día inaugural desde 2014, cuando firmó un contrato de siente años y $155 millones. Después de la campaña 2017, el japonés puede optar fuera del contrato y ser agente libre.

El lanzador japonés tuvo marca de 14-4 con eficiencia de 3.07 y 165 ponches en 199 entradas lanzadas en 2016. En sus tres años con los Yankees, Tanaka tiene marca total de 39-16 y promedio de eficiencia de 3.12. En 2014, su primer año en Nueva York, fue seleccionado como jugador estrella.

Los Yankees tienen un cuerpo de abridores que incluye a los veteranos C.C. Sanathia y Michael Pineda. Los otros dos puestos se llenarán en competencia durante los entrenamientos primaverales entre Luis Severino, Adam Warren, Luis Cessa, Chad Green y Bryan Mitchell.

Para la temporada 2017, los Yankees firmaron a jugadores como Matt Holliday, Chris Carter y su ficha grande fue la del cerrador cubano Aroldis Chapman para juntar con los jóvenes Gary Sánchez, Aaron Judge, Tyler Austin, Greg Bird. Brett Gardner, Chase Headley, Jacoby Ellsbury, Starlin Castro y Didi Gregorius son los veteranos que regresarán.

En 2016, los Yankees terminaron con récord de 84-78 y fue la cuarta temporada consecutiva en la que se pierden la postemporada. Sin embargo, los Yankees no han tenido una temporada perdedora desde 1992. No han alcanzado la postemporada de MLB desde 2012 y no han ganado la división este de la Liga Americana desde la campaña 2011.