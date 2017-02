Regresan triunfadores los Criollos a Puerto Rico

Un día después de que los Criollos de Caguas pusieran a Puerto Rico a gozar, el equipo regresó a la isla y fueron recibidos por cientos de fanáticos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Puerto Rico venció a México en el partido final de la Serie del Caribe 2017, 1-0, para lograr el primer título para la representación boricua desde la temporada 2000.

“Todavía están analizando porqué ganamos. Yo, personalmente, llevo un mes pensando ‘¿qué pasó aquí?’ Esto fue un trabajo de todo el año. Lloré lágrimas de felicidad”, comentó el gerente general Álex Cora, en un agradecimiento durante la conferencia de prensa.

Puerto Rico regresó con un recibimiento de campeones. Desde horas de la tarde, fanáticos se reunieron en colores de la isla y del equipo de los Criollos. Cantaron coros de victoria constantemente mientras esperaban la llegada de los Criollos. Al llegar a la isla, fueron recibidos por el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) Waldemar Volmar.

Los Criollos vinieron de menos a más en el torneo. Tras perder los primeros tres juegos de la primera fase, estuvieron obligados a ganar el cuarto encuentro contra los Tigres de República Dominicana para mantenerse con vida. Con esa victoria, aseguraron el último puesto de la semifinal, donde vencieron a Venezuela, 9-6.

“Pensamos: ‘esto otra vez’, pero de buena manera. Tuve que realizar una reunión, ya que no me puedo ir así con tres derrotas. No les digo exactamente lo que dije. Pero hemos venido de atrás todo el año”, expresó el dirigente Luis Matos.

David Vidal fue nombrado el jugador más valioso de la Serie del Caribe al conectar tres cuadrangulares durante el torneo.

“Realmente no sé qué funcionó. Solamente el trabajo duro y hacer jugadas. No subí a batear pendiente a jonrones”, comentó humildemente el tercera base de los Criollos.

El alcalde de Caguas William Miranda Torres anunció que este próximo viernes se celebrará una caravana de campeones el Paseo de las Artes Abelardo Díaz Alfaro.